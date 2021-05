Il capocannoniere e il difensore rossoblù, entrambi in Sardegna dal 2014, raccontano la gioia per la salvezza: "Il momento della svolta è stato nella rimonta di metà aprile contro il Parma. Allora abbiamo capito che potevamo farcela". L'attaccante decisivo con le sue reti: "Contento per i 16 gol, ho dimostrato che le reti dell'anno scorso non erano un caso. La festa salvezza? Dormivo" CAGLIARI, PER LA PANCHINA IDEA JURIC SE SEMPLICI VA VIA Condividi:

"La partita vinta in rimonta contro il Parma ha rappresentato la svolta nella nostra stagione. Abbiamo segnato tre gol in 20 minuti e questo ti fa capire che puoi salvarti". Joao Pedro non ha dubbi quando si tratta di individuare il momento chiave nel cammino salvezza del Cagliari. Il numero 10 brasiliano, intervistato da Sky Sport insieme al compagno di squadra Luca Ceppitelli, vede nell'incredibile rimonta del 17 aprile il simbolo di una stagione. In quella partita il Cagliari era in svantaggio per 2-3 al 91', poi i centri di Pereiro e Cerri ribaltarono il risultato. "Abbiamo iniziato a credere che tante volte gli episodi ci erano andati male e che eravamo in grado di raggiungere l'obiettivo" sottolinea Joao. "Ci ha dato quella forza necessaria per cambiare passo" replica Ceppitelli.

Ceppitelli: "Abbiamo svegliato Joao con la festa salvezza" Dall'arrivo di Semplici in panchina, il Cagliari ha messo insieme 22 punti in 14 partite, ben più dei 15 totalizzati nelle 23 gare sotto la guida di Eusebio Di Francesco. "Non ci siamo mai disuniti" spiega Joao Pedro. Ceppitelli ricorda anche un'altra tappa clou della stagione: la salvezza conquistata grazie all'1-1 del Crotone a Benevento, poche ore prima di sfidare il Milan a San Siro. "Quello è stato l'altro momento fondamentale". E si scopre che Joao Pedro stava dormendo in camera: "Mi ricordo che stavo dormendo. Avevo scelto di fare così perché soffro quando non gioco - spiega il capocannoniere del Cagliari - a Napoli restando fuori ho sofferto tantissimo. Mi hanno svegliato le urla dei compagni di squadra. La sera poi abbiamo fatto una grande prestazione: significa che siamo una squadra con dei valori".