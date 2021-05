1/13 ©LaPresse

MASSIMILIANO ALLEGRI. Riuscirà l'allenatore toscano a far meglio rispetto al suo passato in bianconero? Difficile, a meno di non riuscire finalmente a trionfare in Europa, visto che nei suoi primi 5 anni alla Juventus il campionato lo ha sempre vinto, mancando solo una Coppa Italia nell'ultima stagione e mettendo in bacheca anche due Supercoppe nel 2015 e 2018. In Champions, invece, ha raggiunto due volte la finale. E se non c'è due senza tre, i tifosi sperano che la prossima volta l'esito sarà diverso.



Chi è stato allenatore della Juve in due distinti periodi?

ALLEGRI ALLA JUVE, LA SUA STORIA IN BIANCONERO