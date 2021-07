Reduce dalla vittoria in Copa America con l'Argentina, l'attaccante dell'Inter è subito tornato in campo per farsi trovare pronto da Simone Inzaghi. Lautaro si è allenato con il Club Atletico Liniers, società che lo ha lanciato nelle giovanili prima del trasferimento al Racing: "È sempre bello tornare a casa", ha scritto il numero 10 nerazzurro su Instagram