L'attaccante svedese del Milan, alle prese con il recupero dall'infortunio al ginocchio, ha fatto visita al suo vecchio presidente. "La potenza non fa le cose giuste. Fa solo la storia" scrive su Instagram. In due hanno vinto 60 trofei nel calcio. È proprio sotto la gestione di Berlusconi che Ibra è arrivato in rossonero per la prima volta, nel 2010

Zlatan Ibrahimovic fa visita a Silvio Berlusconi e racconta l'incontro sui social, con una didascalia eloquente: "La potenza non fa le cose giuste. Fa solo la storia". L'attaccante svedese testimonia così l'incontro con l'ex presidente del Milan, oggi numero uno del Monza. Lo scatto è stato pubblicato su Instagram dall'attaccante svedese, arrivato per la prima volta in rossonero nel 2010, quando Berlusconi era a capo del club. I due hanno vinto 60 trofei in due nel calcio: 29 sono quelli conquistati dal Milan di Berlusconi (8 scudetti, 5 Champions League, 6 Supercoppe italiane, una Coppa Italia, 2 coppe intercontinentali, una Coppa del Mondo per club), mentre nella bacheca di Ibra ce ne sono 31. L'attaccante ha conquistato 11 campionati nazionali, 3 coppe nazionali, 4 coppe di Lega, 10 Supercoppe nazionali, una Supercoppa Europea, un Mondiale per Club e un'Europa League.