JUVE, 1 PUNTO IN 2 PARTITE - "A Udine abbiamo capito cosa non fare, oggi ne abbiamo capito un altro po'". Così Max Allegri ha commentato il ko con l'Empoli, che segue il pari (subìto in rimonta) contro l'Udinese della prima giornata. Le prossime due partite in calendario per la Juve sono Napoli e Milan.



Ecco perché abbiamo analizzato il rendimento della storia di Allegri nelle prime quattro giornate di ogni campionato di A, tra Cagliari, Milan e bianconeri. Più partenze "false" che positive, ma poi Max…

LE PAROLE DI ALLEGRI DOPO LA PARTITA