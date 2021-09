L'esterno brasiliano ha parlato delle emozioni del ritorno in biancoceleste alla radio ufficiale del club: "Appena ho saputo di questa opportunità non ci ho pensato molto, già in passato abbiamo fatto grandi cose e ora possiamo fare ancora di più. Felice che Sarri mi abbia voluto, rispetto a prima mi sento più forte e ripagherò la sua fiducia". Poi difende Immobile: "È il nostro leader, difficile trovare un attaccante come lui" GIOCA A SUPERSCUDETTO: ECCO COME Condividi:

Le emozioni del ritorno, l'approccio con il calcio di Maurizio Sarri e gli obiettivi da raggiungere con la Lazio. Diversi gli argomenti trattati da Felipe Anderson, che si è raccontato in una lunga intervista alla radio ufficiale del club biancoceleste. Il brasiliano, rientrato a Roma dopo i due anni trascorsi in Premier League con il West Ham e la breve parentesi con il Porto, ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a vestire nuovamente la maglia della Lazio: "Lo scorso anno sono tornato a Roma in vacanza dopo che mancavo da due anni - ha esordito l'esterno offensivo a Lazio Style Radio - e sembrava che giocassi ancora qui. Le persone non mi avevano dimenticato e questo era incredibile. Tornare è stato bellissimo, quando ho saputo di questa possibilità non ci ho pensato molto. Ho sempre voluto giocare al massimo livello e desideravo provare nuovamente questa atmosfera. E anche i tifosi hanno influito molto sulla mia scelta. Ovviamente ringrazio anche il presidente Lotito e il ds Tare: abbiamo sempre mantenuto i rapporti e anche per questo tornare è stato più semplice. Abbiamo già fatto grandi cose in passato, ma ora possiamo fare ancora meglio". E intanto l'inizio è stato niente male, con un gol nella seconda giornata contro lo Spezia: "Una sensazione bellissima, tornare a segnare è stato bello. Abbiamo iniziato bene e questa è la cosa più importante"

"Mi sento più forte di prima e ripagherò la fiducia di Sarri" leggi anche Serie A, 3^ giornata: curiosità e statistiche Il numero 7 è stato individuato come tassello perfetto per il 4-3-3 di Maurizio Sarri: "È bello sapere che l'allenatore ha voluto puntare su di me - ha proseguito Felipe Anderson -, adesso sta a me lavorare sodo per ripagare la sua fiducia e anche quella di società e tifosi. Le squadre di Sarri si divertono tanto e in questa fase stiamo lavorando per arrivare a comandare sempre le partite. Siamo una squadra ambiziosa, cattiva, che vuole vincere a tutti i costi. Insieme faremo grandi cose". Pochi dubbi anche sulle condizioni fisiche: "In Inghilterra ho lavorato sull'intensità e la forza e ho imparato a stare sempre bene fisicamente. Ma l'anno scorso ho giocato pochissimo e per uno esplosivo come me è importante giocare per rimanere in forma. Sto lavorando per questo e mi sento ogni giorno meglio, credo che in poco tempo riuscirò a trovare la costanza nel lungo periodo e penso anche che i miei gol arriveranno in fretta. Mi mancava giocare, sono nell'età più importante per un giocatore. Rispetto al passato, in ogni caso, mi sento più forte e con una pace incredibile".

"Immobile un leader, per noi è decisivo. Occhio a Romero e Moro" IL PERSONAGGIO Immobile ritrova la Lazio, contro il Milan ci sarà Un pensiero anche su Ciro Immobile, bersagliato dalle critiche dopo le ultime prestazioni in Nazionale, e su alcuni tra gli avversari e i compagni più forti incontrati in carriera: "Per quanto riguarda Immobile penso che sia difficile trovare un attaccante come lui, in campo è un pericolo continuo. Ciro è un leader, si è preso la responsabilità della squadra e ha tutto il nostro supporto. In Nazionale è diverso, ma al momento cruciale farà la differenza. È un giocatore decisivo. L'avversario più forte che ho incontrato in carriera? Van Dijk del Liverpool. Tra i compagni, invece, dico Milinkovic". E in chiave futura ecco due possibili campioni: "Romero sarà un giocatore speciale - ha detto Felipe Anderson -, è dfficile vedere uno così giovane in grado di saper leggere i momenti della partita come fa lui. Lo stesso vale anche per Moro: la loro umiltà li porterà lontano e io, giocando nello stesso ruolo, sto provando ad aiutarli".