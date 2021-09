Atalanta-Fiorentina, dove vedere la partita in tv

I nerazzurri inseguono il terzo risultato utile consecutivo, la viola va a caccia dei primi punti esterni. Obiettivi diversi, ma stessa voglia di vincere per le due formazioni. Atalanta-Fiorentina, alle ore 20.45, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251

Dove vedere Atalanta-Fiorentina in tv

La gara tra Atalanta e Fiorentina , valida per la 3^ giornata del campionato di Serie A 2021/2022, si giocherà sabato 11 settembre alle ore 20.45 al Gewiss Stadium di Bergamo. La partita sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet). Anche in 4K HDR con Sky Q satellite sul canale Sky Sport 4K. Disponibile su Sky Go, anche in HD. Telecronaca del match affidata ad Andrea Marinozzi, commento di Luca Marchegiani. A bordocampo Massimiliano Nebuloni e Vanessa Leonardi.