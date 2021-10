In seguito all'infortunio di Maignan, toccherà a Tatarusanu difendere la porta del Milan per la prima volta in questa stagione. Il portiere è all'8° posto tra i rumeni con più presenze nella storia della Serie A: ricordi gli altri principali giocatori arrivati dalla Romania e protagonisti nel campionato italiano? Ecco la top 11 ideale, schierata con un 4-3-1-2. Milan-Verona è in diretta su Sky Sport: prepartita dalle 20, calcio d'inizio alle 20:45

MILAN-VERONA, LE PROBABILI FORMAZIONI