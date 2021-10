Inzaghi: "Persa la testa dopo il secondo gol"

L'allenatore nerazzurro dopo il ko contro la Lazio: "Ci prendiamo la prestazione, ma non il risultato. Una squadra come la nostra, in vantaggio per 1-0, deve portare punti a casa. Mi ha fatto piacere l'accoglienza dei tifosi biancocelesti, mi ha emozionato e li ringrazio"

È stato un ritorno amaro all'Olimpico per Simone Inzaghi. La sconfitta per 3-1 contro la Lazio ha interrotto la striscia di sette risultati utili consecutivi dell'Inter, crollata negli ultimi dieci minuti fisicamente e psicologicamente dopo il gol di Felipe Anderson, nato con un giocatore nerazzurro, Dimarco, fermo a terra. "Dopo il secondo gol abbiamo perso la testa - spiega Simone Inzaghi al termine del match - Ci può stare che l'arbitro non fischi, ma c'erano ancora dieci minuti da giocare. Lautaro ha concluso l'azione e non si è accorto che c'era Dimarco per terra. La sfortuna ha voluto che prendessimo gol dalla zona del campo dove avevamo un giocatore a terra. L'arbitro, solitamente, può fermare il gioco, ma non mi soffermerei su questo". A non soddisfare Inzaghi, infatti, è l'atteggiamento dei nerazzurri: "Una squadra come la nostra, in vantaggio per 1-0, deve portare a casa il risultato".