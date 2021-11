Siamo ormai alla vigilia del big match di San Siro tra Milan e Inter. Non sarà il primo derby per i due allenatori, ma per Inzaghi sarà il primo sulla panchina nerazzurra. Nel suo passato già 12 le stracittadine (bilancio in equilibrio), tutte da mister della Lazio, mentre Pioli è a quota 10 - comprese 2 sulla panchina dell'Inter - e ne ha vinto solo uno. Ecco tutti i precedenti

SPECIALE DERBY MILANO