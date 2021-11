1/12 ©IPA/Fotogramma

DA SOSTA A SOSTA: SOLO 4 PUNTI RACCOLTI



Lo scorso 17 ottobre la Roma ripartiva in Serie A dopo l’ultima pausa per le Nazionali con una sconfitta sul campo della Juventus (1-0). Dopo lo 0-0 imposto al Napoli e il 2-1 ottenuto in rimonta a Cagliari, Mourinho ha incassato le sconfitte contro Milan (2-1) e Venezia (3-2). Il bilancio? 4 punti in 5 partite, giallorossi quartultimi in campionato negli ultimi 21 giorni

MOMENTO ROMA: L'ANALISI A SKY CALCIO CLUB