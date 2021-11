"È mancato coraggio"

Rimangono comunque dei dettagli da correggere, specialmente nell'atteggiamento: "Sono arrabbiato se noi non facciamo le cose che dobbiamo fare. Nel primo tempo ero arrabbiato perché ci volevano scelte più coraggiose. Per giocare per obiettivi importanti ci vuole coraggio. Dobbiamo andare a viso aperto e oggi abbiamo giocato un po' a viso aperto. Nel primo tempo non abbiamo avuto coraggio. A fine primo tempo ho detto ai ragazzi che se si gioca con timore contro queste squadre non si portano a casa le partite. Non ci possiamo più nascondere: lottiamo a viso aperto per qualsiasi tipo di obiettivo, qualsiasi tipo di partita".