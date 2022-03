Buone notizie per Allegri dall'allenamento del mercoledì: dopo una prima parte in palestra, l'attaccante argentino si è rivisto in campo dove ha svolto anche esercizi con il pallone. Per Dybala si apre uno spiraglio per una possibile convocazione contro la Samp, ma l'obiettivo è averlo a disposizione per il Villarreal in Champions. De Sciglio e Chiellini hanno lavorato a parte, mentre Cuadrado è stato tenuto a riposo in via precauzionale dopo un attacco febbrile