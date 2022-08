L'allenatore giallorosso commenta il secondo successo consecutivo di misura e parla delle condizioni di Zaniolo, out per un infortunio alla spalla: "In un campionato così, vittorie del genere sono molto importanti. Nicolò starà fuori per un po' di tempo, sono preoccupato ma questa è la vita. Se faremo qualcosa sul mercato? La società sa cosa fare, troveremo delle soluzioni. In ogni caso mi servono un centrocampista e un attaccante"

Ancora una vittoria di misura, arrivata con quel pragmatismo tanto caro a José Mourinho. Dopo l'1-0 di Salerno, l'allenatore della Roma può essere soddisfatto per il seccesso ottenuto con lo stesso risultato all'esordio stagionale all'Olimpico contro la Cremonese, una squadra che ha comunque ben figurato: "Innanzitutto voglio fare loro i complimenti - ha detto Mourinho a Dazn nel postpartita -, inizialmente abbiamo avuto tante occasioni ma poi ci siamo trovati di fronte una squadra vera, con un allenatore di qualità che fa giocare i suoi in maniera organizzata. Quando non segni, la pressione si fa sentire. Loro negli ultimi minuti sono andati fortissimo. In un campionato come questo, tre punti così sono importanti. Potevamo chiudere prima la partita, ma Radu ha fatto grandi parate e anche noi abbiamo sbagliato qualcosa. Il cambio di Zaniolo poi è arrivato troppo presto e abbiamo finito con Pellegrini, El Shaarawy, Abraham e Dybala in difficoltà fisica".