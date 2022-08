Maglietta bianca numero 25 e la scritta "Forza Gini" in evidenza: questa la dedica della Roma a Georginio Wijnaldum dopo la frattura della tibia destra in allenamento. I giallorossi sono scesi in campo nel riscaldamento pre gara con la Cremonese con questa t-shirt. Un modo per stringersi intorno all'olandese in un momento, sportivamente parlando, molto difficile per lui

