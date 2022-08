Sampdoria-Juve, dove vedere la partita in tv

La partita tra Sampdoria e Juventus , valida per la 2^ giornata di Serie A, sarà trasmessa lunedì 22 agosto alle 20.45 in diretta sulla app DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando "Apri DAZN", comodamente in unico posto e con un unico dispositivo, senza dover cambiare telecomando. La partita è visibile anche su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky . Per vedere il canale ZONA DAZN i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area "il mio account" su dazn.com. Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN su Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione. Per completare l’operazione di attivazione dell’opzione è necessario inserire il Codice Cliente Sky. Per recuperarlo entra nell’app My Sky o visita l’area Assistenza di sky.it

Numeri e curiosità delle due squadre

Esordio vincente per la Juventus in questo campionato, la formazione bianconera ha infatti superato il Sassuolo. La Sampdoria invece è stata sconfitta dall’Atalanta al Ferraris. La Juventus si è aggiudicata tutti gli ultimi sei incontri con la Sampdoria in Serie A; vincendo questa partita, i bianconeri registrerebbero la propria striscia record di successi consecutivi contro i blucerchiati nella competizione. Inoltre, tra le squadre attualmente in Serie A, la Sampdoria è quella contro cui la Juventus ha la striscia aperta di vittorie più lunga (sei). L’ultimo pareggio in Serie A tra Sampdoria e Juventus risale al 14 dicembre 2014: un 1-1 firmato da Evra e Gabbiadini – da allora 13 successi bianconeri e due blucerchiati. La Sampdoria non batte la Juventus nel girone di andata in Serie A da novembre 2017, con Marco Giampaolo in panchina; da allora quattro successi bianconeri, che, più in generale, hanno realizzato sempre almeno due reti in tutte le ultime sette sfide contro i blucerchiati nella prima metà della stagione. Il punteggio più frequente tra Sampdoria e Juventus in Serie A è l'1-1, finale di 19 incontri, il più recente dei quali risale al 14 dicembre 2014. Juventus e Sampdoria non pareggiano in casa dei blucerchiati in Serie A dal 23 gennaio 2011 (0-0); da allora tre successi blucerchiati e sette bianconeri.