Centosei i confronti in Serie A finora, con un bilancio favorevole ai granata con 42 vittorie contro le 24 dell'Atalanta. L'ultima volta che l'Atalanta ha vinto una partita casalinga contro il Torino era il 22 aprile 201 8. Con le ultime quattro trasferte di campionato vinte il Torino potrebbe raggiungere il numero di successi consecutivi registrati tra il 1943 e il 1946 (cinque). Sette punti per i granata finora dopo le prime tre giornate di campionato, nell’epoca dei tre punti solo una volta ne ha ottenuti 10 dopo quattro partite stagionali di Serie A: si trattava dellla stagione 2015/16 con in panchina Gian Piero Ventura.

Dove vedere Atalanta-Torino in tv

La partita tra Atalanta e Torino, valida per la 4^ giornata di Serie A, sarà trasmessa oggi giovedì 1^ settembre alle 18.30 in diretta sulla app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo, senza dover cambiare telecomando. La partita è visibile anche su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere il canale ZONA DAZN i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com. Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN su Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione