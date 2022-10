Gli orari delle partite di oggi in Serie A

E' Torino-Empoli ad aprire la domenica di Serie A: alle 12.30 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Domenica in campo e live su Sky Torino-Empoli alle 12.30 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Lunedì, dalle 20.45, Fiorentina-Lazio su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sport 4K e in streaming su NOW .

L'accordo Sky-DAZN

Le partite trasmesse in diretta sulla app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo, senza dover cambiare telecomando. Le partita sono visibili anche sui canali 214 (ZONA DAZN 1), 215 (ZONA DAZN 2), 216 (ZONA DAZN 3) del telecomando Sky. Per vedere il canale ZONA DAZN i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com. Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN su Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione