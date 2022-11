Anche contro la Lazio i bianconeri hanno terminato il match a porta inviolata: sono sei le partite consecutive senza subire gol, 576 i minuti se consideriamo gli ultimi 36 a San Siro dopo il raddoppio di Brahim Diaz. Tra i top campionati europei c’è solo il Barcellona di Xavi che ha fatto meglio, anche se con una partita in meno. Ecco come nasce la rimonta della Juve e a seguire la classifica delle migliori difese in Europa

JUVE-LAZIO 3-0: GOL E HIGHLIGHTS