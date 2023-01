Sono ore calde in campo e sul mercato per Nicolò Zaniolo che non sarà convocato per la trasferta contro lo Spezia. Sarebbe una scelta soprattutto (se non esclusivamente) del giocatore che si è chiamato fuori perché dice di non avere la serenità giusta per giocare in questo momento. La sua volontà è andare via e il procuratore è in Inghilterra, con l'obiettivo di trovare un'offerta che soddisfi le richieste della Roma. Ma la sua assenza non rappresenterebbe un'accelerata nelle trattative poer la cessione anche perché, al momento, nessun club si è proposto alle condizioni di vendita della Roma.