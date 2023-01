L'Italia non è un posto per giovani calciatori, almeno dei propri vivai: è quanto emerge dall'ultimo report del Cies. L'osservatorio del calcio ha stilato una classifica delle squadre dei primi cinque campionati europei che, nel corso di questa stagione, hanno finora concesso più minuti ai giocatori cresciuti nei propri settori giovanili, con almeno tre anni di formazione tra i 15 e i 21 anni. La prima italiana è la Roma, fuori però dalla top 20, in cui rientrano tre big. Podio quasi tutto basco