Le probabili formazioni di Milan-Sassuolo

Pioli recupera Calabria e Theo Hernandez ma sarà senza Tomori e Bennacer. De Ketelaere avrà di nuovo una chance dall'inizio in campionato dopo quasi quattro mesi. Rilanciato anche Saelemaekers a destra. Nel Sassuolo Pinamonti è out: Alvarez e Defrel si giocano una maglia per completare il tridente. Recuperato Consigli. Milan-Sassuolo è live su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW domenica alle 12.30