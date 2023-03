Il brasiliano, già acciaccato alla vigilia, ha accusato un problema al flessore e sicuramente non sarà a disposizione contro la Sampdoria. Da verificare le condizioni di Chiesa che ha accusato un fastidio al ginocchio nel finale del match con il Friburgo. Affaticato anche Di Maria, ora in corso controlli al J-Medical per l'argentino JUVE-FRIBURGO: CRONACA E HIGHLIGHTS Condividi

Per la Juventus è scattato l'allarme Chiesa e Alex Sandro dopo l'andata degli ottavi di Europa League contro il Friburgo. Entrambi si sono fermati per problemi fisici e andranno valutati in vista del match di domenica contro la Samp e, soprattutto, per la sfida di ritorno in Germania, in programma giovedì prossimo. Intanto al J-Medical è arrivato Di Maria, anche lui apparso affaticato al termine del match: controlli per lui.

Problema al flessore per Alex Sandro leggi anche Sempre Di Maria, la Juve batte il Friburgo 1-0 La partita con il Friburgo è durata solo 23 minuti per Alex Sandro. Già reduce da alcune noie muscolari, il difensore brasiliano ha chiesto il cambio a metà del primo tempo. Secondo le prime indicazioni si tratta di un problema al flessore, ma la reale entità dell'infortunio verrà valutata in queste ore con nuovi accertamenti. Sicuramente non sarà a disposizione di Allegri contro la Sampdoria.

©Getty

Le condizioni di Chiesa leggi anche Allegri: "Sprecato troppo, Chiesa? Nulla di grave" Attimi di ansia anche per Federico Chiesa. Entrato al posto di Vlahovic nel secondo tempo, l'esterno bianconero ha sentito un fastidio al ginocchio dopo un movimento scomposto. Chiesa è prima uscito, salvo poi rientrare e restare a fatica in campo, complice l'assenza di slot a disposizione per ulteriori cambi. "Ha sentito un fastidio, ma penso non sia nulla di grave" ha detto Allegri dopo il match. Come nel caso di Alex Sandro, gli accertamenti delle prossime ore faranno luce sulla situazione.