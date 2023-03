Il big match di domenica sera a San Siro chiude la 27^ giornata prima della sosta per le Nazionali. Dubbio Brozovic per Inzaghi, privo di Bastoni e Gosens oltre a Skriniar. Davanti c'è Lukaku con Lautaro. Allegri punta a recuperare dall'inizio Di Maria in coppia con Vlahovic. Gatti verso una maglia da titolare. Inter-Juventus è in diretta alle 20.45 sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky

