Barrenechea dal 1': le probabili di Juve-Verona

Senza Rabiot, assente per squalifica come Paredes, Allegri rilancia il giovane Barrenechea dal 1' con Locatelli e Fagioli. Out Chiesa, panchina per Alex Sandro e Di Maria. In attacco torna Kean. Zaffaroni deve fare a meno di Djuric e Lazovic, ma ritrova Ngonge. Le probabili di Juventus-Verona, in diretta sabato alle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW