Dove vedere Juventus-Verona in tv

I numeri di Juventus e Verona

Sono 63 i precedenti tra le due squadre in Serie A: 35 le vittorie della Juve, 16 le gare pareggiate, 12 le vittorie del Verona. Dopo il successo nel match d’andata dello scorso 10 novembre, la Juventus potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro il Verona per la prima volta dal 2017/18. Il Verona è la squadra contro cui la Juventus ha disputato più gare casalinghe senza mai perdere in Serie A: 31 (26 vittorie, 5 pareggi). Più nel dettaglio, i bianconeri hanno vinto 13 delle ultime 14 sfide interne contro i gialloblù nel massimo campionato (un pareggio). Nelle ultime 20 giornate di Serie A, solo il Napoli (54) ha guadagnato più punti della Juventus (46, almeno otto in più di chi insegue in classifica). Da una parte il Verona è la formazione che ha guadagnato meno punti in trasferta in questa Serie A (5 in 13 match), dall’altra solo il Napoli (34) ha ottenuto più punti della Juventus in partite casalinghe (33 in 14 gare). La curiosità: Juan Cuadrado (299) è a un passo dalle 300 presenze con la maglia della Juventus, considerando tutte le competizioni; tra i giocatori attualmente nella rosa bianconera, soltanto Alex Sandro (302) e Leonardo Bonucci (497) hanno tagliato questo traguardo.