Probabili Salernitana-Inter: De Vrji titolare

Dopo il pareggio in Coppa Italia contro la Juventus l'Inter cerca a Salerno punti preziosi per il piazzamento Champions in campionato. Inzaghi non può ancora disporre di Skriniar e Calhanoglu e conferma quasi tutti gli effettivi della sfida con i bianconeri. In difesa De Vrji preferito ad Acerbi. Nella Salernitana assenti Mazzocchi e Fazio, conferme per Pirola in difesa e Piatek in attacco