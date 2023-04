Tanti cambi per Inzaghi dopo le fatiche di Champions: in avanti tornano Lukaku e Correa, riposano Darmian, Bastoni, Dumfries, Barella e Mkhitaryan, non convocato per motivi personali. Zanetti pensa a Cambiaghi in coppia con Caputo, dietro è pronto Walukiewicz. Empoli-Inter è in diretta domenica alle 12.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 31^ GIORNATA