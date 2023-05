La Juventus ha presentato il nuovo Home Kit per la stagione 2023/24. Due novità: le strisce bianconere che riproducono il manto di una zebra e gli inserti gialli su colletto, spalle, fianchi e stemmi. La maglia è realizzata in poliestere 100% riciclato. Farà il suo debutto in campo nella partita contro la Cremonese di domenica 14 maggio

