Una vittoria di qualità e cuore. Il Napoli si riprende i tre punti davanti al pubblico del Maradona e mette in fila la vittoria numero 27 del suo campionato e quota 101 gol in stagione. Spalletti è apparso molto soddisfatto al termine dell'incontro con l'Inter: "Questa sera c'è stata soprattutto la qualità del gioco che ci ha contraddistinto, perché poi diventava stimolante per i giocatori : vuoi perché avevano davanti una finalista di Champions, finalista meritatamente, e vuoi perché volevano dimostrare che l'impresa del campionato non era figlia di un periodo ma della qualità dimostrata in tutto il campo - ha detto l'allenatore -. Poi l'Inter era l'unica squadra che non avevamo ancora battuto, era importante per i numeri come miglior attacco e miglior difesa".

"Gaetano è fortissimo, vedrete che carriera farà. Osimhen..."

Il mister dei campioni d'Italia si è soffermato anche su alcuni singoli come Osimhen, uscito stizzito dal campo: "Le esigenze sono quelle che lui faccia il centravanti che ha sempre fatto, che corra dietro gli avversari e crei possibilità di passaggio alla squadra - ha risposto -. Lui si può arrabbiare, ma non è sempre colpa dell'allenatore che cambia. Gli attaccanti hanno il gol che fa la differenza per il loro bagaglio, però poi ci sono i portieri che non li vogliono prendere. Essere la miglior difesa mette in evidenza Rrahmani e Kim oltre ai gol che abbiamo fatto. Se uno è per una volta al di sotto delle sue possibilità - inoltre in settimana è stato influenzato, è andato a Roma per la patente - si può uscire a 25 minuti dalla fine. Poi ci sono anche gli altri che hanno tirato la carretta. Quando non c'era in Champions e Simeone ha fatto gol e dato battagli a tutti ce lo vogliamo dimenticare? Anche Gaetano è fortissimo, vedrete che carriera farà. Ci si convince che senza di uno non si può giocare, ma non è così. Il possesso palla conta, perché se li fai a sbattere a destra e sinistra sprecando energie ci sta che provochi il fallo come successo oggi. È quella la conseguenza di far girare palla e divertirsi. Il calcio è facile ma anche difficile e se qualche volta tu riesci a trovare la soluzione con un calcio un po' più difficile si vede la differenza che fa condurre bene la palla e un calcio offensivo invece che di attesa. È più facile fare un gioco d'attesa, ci si mette lì al limite dell'area, c'è da stare fermi e fare schermo. Quando invece hai 50 metri di campo alle spalle c'è da vedere quando scappare, venire in avanti, quando rimani uno contro uno. Rrahmani e Kim nel modo che hanno di interpretare il calcio non hanno bisogno dell'aiuto degli altri. Poi ci saranno calciatori che prenderanno vantaggio su queste situazioni e perderemo, ma quando sviluppi partite come oggi è una soddisfazione".