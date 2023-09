Sedici squadre su venti in Serie A hanno la propria rosa composta per la maggior parte da calciatori stranieri. Nessuno come l'Udinese, prima in questa particolare classifica con 30 giocatori esteri. Dall'altra parte, il Monza è la squadra più italiana del campionato con appena 10 stranieri. E c'è una big con la rosa perfettamente divisa a metà. Dati da transfermarkt.it