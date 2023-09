Allegri: "Bonucci? Non amo le soap opera"

Quarta giornata di campionato, la Juventus di Max Allegri sfida allo Stadium la Lazio di Sarri. Di seguito la diretta scritta della conferenza in cui l'allenatore ha parlato di Pogba ("Gli sono vicino, ma non posso aggiungere altro. C'è un procedimento in corso") e replicato alla accuse di di Bonucci ("Via dalla Juventus due volte per colpa sua"): "Le soap opera sono in tv, non nel calcio. Non c'è più niente da dire su Bonucci. Gli rifaccio l'in bocca al lupo per la sua carriera"