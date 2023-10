Serata da record per Lautaro Martinez, protagonista assoluto con 4 gol segnati all'Arechi dopo essere entrato nella ripresa. Mai nessuno come il Toro che s'iscrive al club dei "pokeristi" in Serie A, ma quali sono stati i giocatori che hanno realizzato almeno 3 gol partendo dalla panchina? Nell'era dei tre punti a vittoria (dal campionato 1994/95) sono riusciti solo in cinque: ricordi gli altri?

HIGHLIGHTS - I GIOCATORI CON 4 GOL IN UNA PARTITA DI A