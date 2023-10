Le partite di Serie A di oggi

Serie A

Allegri perde due attaccanti per la sfida contro l'Atalanta: lo ha confermato l'allenatore in conferenza stampa: problemi alla schiena per Vlahovic, fastidio al polpaccio per Milik. Gasp spera invece di recuperare De Ketelaere.Stop di due settimane per Buongiorno, Frattesi indisponibile per Salernitana e Benfica. Empoli e Bologna hanno fuori mezza difesa. Ecco la situazione degli indisponibili squadra per squadra ATALANTA-JUVENTUS LIVE