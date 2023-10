Dall'ormai archiviata Lu-La alla versione 2.0 interista: la Thu-La. Passando alla Lu-Pa romanista o alla coppia Re-Al del Genoa. Un modo diverso per giocare con le coppie gol di A, prendendo in considerazione stavolta non tanto quanto rende l’intesa sul campo dei vari attaccanti. Piuttosto, come suonano (se messe insieme) le prime lettere dei loro nomi o cognomi. Approfittando della sosta per le nazionali, una rassegna delle coppie -o come nel caso del combattivo tridente del Milan- che meglio si combinano in A