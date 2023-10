L'analisi dopo il pari del Maradona: "Non dovevamo farli tornare in partita, e comunque segnare solo due gol è troppo poco vista la prestazione. Nervosismo sui cambi? I cambi si fanno per migliorare la squadra, se Leao mi chiederà spiegazioni gliele darò" - ha detto Pioli a DAZN

Due gol di vantaggio, due gol rimontati dal Napoli. Il Milan esce dal Maradona con un punto, Pioli analizza così a DAZN la gara: " L'errore è stato concedere il primo gol, rimettendo nella partita l'avversario - sono state le sue parole -. E segnare solo due gol è poco per la prestazione, è un peccato. Perché pochi gol? Spero sia solo un momento, quel che conta è riuscire a creare così tanto". Sul cambio di Leao e Giroud: "Avevamo bisogno di energie fresche, inserendo dei giocatori che poi hanno fatto bene. I cambi si fanno per migliorare la squadra, se Leao mi chiederà spiegazioni gliele darò".

Finisce 2-2 tra Napoli e Milan. Rossoneri raggiunti dopo il doppio vantaggio firmato da Giroud, l'MVP. Bene anche Pulisic e Calabria nel Milan. I peggiori Theo e Reijnders, non sufficienti nemmeno Maignan e Leao. Per la squadra di Garcia, spiccano i 7 degli autori dei due gol, Politano e Raspadori. Le pagelle del telecronista di Sky Sport per questa partita: Andrea Marinozzi NAPOLI-MILAN, LA CRONACA

"Ambizione è sempre vincere"

Dunque il tema sugli obiettivi stagionali: "Il destino di un allenatore è sempre nelle mani del club ed è normale che abbiamo l'ambizione di vincere. Sappiamo che ci sono altre tre che possono vincerlo. Ho imparato a non pensare troppo. Vincere lo scudetto sarebbe straordinario? Sì perché sarebbe il secondo in tre anni, ma non perché non siamo del livello delle grandi".