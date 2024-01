Il titolo di campione d'inverno va ai nerazzurri, che passano contro il Verona. L'analisi di Simone Inzaghi: "Partita di sofferenza, è importante vincere questo tipo di incontri. È finito il primo round ma c'è la Juve che tiene il nostro passo". Sul 2-1 contestato dal Verona: "Capisco Sogliano, anch'io ho perso partite così". E sul campo di San Siro: "È in condizioni critiche, va sistemato per il bene dell'Inter e del Milan". Lautaro sul rinnovo: "Manca poco, questione di giorni" CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI LIVE

Un finale folle, tre punti ritrovati e il titolo di campione d'inverno. Un sabato da ricordare in casa Inter, che vince 2-1 al 93' contro il Verona (che sbaglia il rigore del pareggio al 100') e chiude il girone d'andata davanti alla Juventus. I nerazzurri riabbracciano capitan Lautaro che segna al rientro e festeggiano con Frattesi che segna il gol vittoria. Una partita analizzata da Simone Inzaghi: "È importante vincere questo tipo di partite. Abbiamo fatto bene in fase di possesso, dovevamo essere più precisi in rifinitura. Abbiamo trovato un avversario di valore e tutte le partite in Italia non sono semplici. Dopo l’1-1 di Henry abbiamo avuto due occasioni, poi il 2-1 e il rigore contro. È stata una partita di sofferenza, altre volte qui a San Siro abbiamo fatto meglio ma anche queste partite sono importanti". Sul 2-1 di Frattesi contestato dal Verona per il contatto tra Duda e Bastoni: "Ne ho perse anch’io di partite così, ci sta… Penso che sia stata un’ottima partita, giusto il loro rigore poi assegnato. Darmian lo conosco, sa di aver toccato l’avversario".

"È solo il primo round" "Abbiamo fatto 48 punti ed è un ottimo bottino - ha proseguito Inzaghi al termine del girone d’andata -, è finito il primo round ma c’è un’altra squadra che tiene il nostro passo. E il Milan e le altre sono pronte ad aspettare passi falsi. Il campionato è lungo, abbiamo fatto un ottimo girone d’andata con le ultime partite meno brillanti contro Genoa e Verona. Oggi possiamo prendere indicazioni importanti". Sui singoli: "Pavard ha approcciato bene al rientro da titolare. Buchanan? Brava la società a non farsi trovare impreparata con l’infortunio di Cuadrado. È un ragazzo giovane ma ha già esperienza internazionale, ha voglia di imparare e cercheremo di inserirlo nel migliore dei modi". approfondimento Inter campione d'inverno: Verona battuto 2-1

"Il campo di San Siro è in grande difficoltà" Inzaghi ha parlato anche di Lautaro: "Con un altro svolgimento della partita, avrei tolto minuti al Toro che si è allenato bene ed è in buone condizioni". La riflessione sul terreno di gioco a San Siro: "Il campo va sistemato sia per il bene dell’Inter che del Milan perché è in condizioni critiche. Serve prestare più attenzioni con passaggi e stop. Ho parlato con la società, sicuramente hanno influito le partite di coppa ma è in grande difficoltà". approfondimento Le pagelle di Inter-Verona 2-1

Lautaro: "Rinnovo? Manca poco" Tornato in campo da titolare dopo le ultime assenze nel 2023, Lautaro Martinez ha segnato il suo 16° gol in campionato: "Era importante per noi vincere dopo il pareggio col Genoa. Non è stata un'ottima partita, potevamo fare meglio ma a volte le partite si vincono anche così". Inevitabile la domanda sul suo rinnovo di contratto, situazione analizzata dal Toro: "Io sto pensando al campo e a quello che devo fare. Al resto ci pensano il procuratore, la famiglia e la società. Sicuramente troveremo l'accordo in questi giorni, manca poco ma le tempistiche non le conosco. Non so se sarà domani o dopo la Supercoppa". approfondimento La classifica marcatori di Serie A