Mazzarri, conferenza LIVE: "Ho sposato il 4-3-3"

Ha fatto fatica a spiegare alla squadra che non si trattava di un ritiro punitivo? Avverte ancora la fiducia incondizionata del presidente?

"Finché sarò qui darò l'anima per vincere. Questo mi interessa e farò di tutto, quando non vinco vedete che sto male per giorni e giorni. Il ritiro punitivo? Quando una squadra come il Napoli che aveva fatto una buona gara col Monza, va a Torino e fa una gara che non rientra nei canoni, se sono giocatori professionisti sono i primi ad essere incavolati. Se capita un'occasione di andare in ritiro dovrebbero essere contenti come me, per rispetto dei nostri tifosi. Anche loro devono sapere che il Napoli che ha vinto lo scudetto non è in una posizione consona, è una presa di coscienza da parte di tutti. C'è un nuovo allenatore, è giusto che si lavori di più: a me in generale non piacciono i ritiri, ma ci sono dei casi in cui vanno fatti dei sacrifici"