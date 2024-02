La conferenza stampa di Mazzarri LIVE

Vigilia di Napoli-Genoa, gara valida per la 25^ di campionato. La squadra di Mazzarri viene dal ko contro il Milan e ha bisogno dei tre punti per riavvicinare la zona Europa (contando che ha anche una partita da recuperare). Anche il Genoa è reduce da una sconfitta (contro l’Atalanta). Walter Mazzarri presenterà la partita in conferenza stampa alle 12.30, che seguiremo qui LIVE