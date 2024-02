In settimana la Juve ha tagliato il traguardo dei 1000 giorni senza trofei. Lei che è un vincente come vive questa situazione? Quanti altri giorni dovranno passare prima di tornare a vincere?

"Non è assolutamente frustrante. Sono stato fortunato ad avere squadre importanti che mi hanno regalato trofei. Poi la realtà è che quando chiudi dei cicli e ne apri degli altri dai un valore alle cose a seconda di come vedi le cose. È vero che la Juve non vince un trofeo da 3 anni, ma quest'anno c'è ancora la possibilità della Coppa Italia. Non ci hanno fatto giocare la Champions per altre problematiche e non per demeriti, in una fase in cui la società ha chiesto determinate cose e le stiamo portando avanti con i nuovi dirigenti. Al netto di tutto ciò, parlando di risultati sportivi la Juve dal 2011 non è mai rimasta fuori dalla Champions, mentre ci sono squadre che non l'hanno giocata per 6-7 anni. Perché non è scontato. Purtroppo quando ti abitui a vincere non farlo non dico che è frustrante, ma serve qualcosa in più per tornare a farlo. Anche quest'anno dobbiamo tornare in Champions, mancano tanti punti e bisogna ricominciare a farli da domani"