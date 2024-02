Come cambierebbe la classifica se il campionato fosse iniziato nel 2024? Nessuna novità in testa e in fondo, con Inter e Salernitana ai poli opposti, ma cambierebbero gli altri scenari: la Juve di quest'anno non è neanche da Champions, ultimi posti virtuali per la Fiorentina, mentre il Napoli...

