Dopo la fantastica notte dell'Olimpico contro il Brighton la Roma di De Rossi impeganata a Firenze per uno scontro diretto in chiave Europa. Nonostante il ritorno contro gli inglesi di giovedì prossimo, l'allenatore della Roma dovrebbe cambiare il solo Spinazzola per Angelino. Nella Viola, anche lei impegnata nell'ottavo di Conference contro il Maccabi, torna Arthur e ci sarà Barak nel ruolo di trequartista alle spalle di Belotti

