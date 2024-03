Caso Acerbi, oggi si pronuncia il Giudice Sportivo

Ma di fronte alla smentita di Acerbi di aver pronunciato frasi razziste, Juan Jesus ieri in tarda serata ha replicato duramente su Instagram: "Acerbi mi ha detto 'Vai via nero, sei solo un negro'. In seguito alla mia protesta con l'arbitro ha ammesso di aver sbagliato e mi ha chiesto scusa aggiungendo poi anche: 'Per me negro è un insulto come un altro'. Per me la questione si era chiusa e sinceramente avrei preferito non tornare su una cosa così ignobile come quella che ho dovuto subire, ma adesso leggo dichiarazioni di Acerbi totalmente contrastanti con la realtà dei fatti. Così non ci sto, il razzismo si combatte qui e ora". QUI IL POST DI JUAN JESUS