Che Lazio si aspetta? L'assenza di Zaccagni può influire sulle scelte?

"È sicuro che non gioca Zaccagni? Io non so, non possiamo fare speculazioni su giocatori che magari poi stringono i denti e sono in campo comunque. Tudor non ha iniziato due partite fa ad allenare, non troveremo una squadra che giocherà per 90' come a Verona, ci vorrà tempo per arrivarci, ma ipotesi vere e proprie non possiamo farne perché abbiamo visto veramente poco finora. A volte cambi in base all'avversario e prepari la partita in base a quelle caratteristiche, ma non ci stravolgiamo per questo se non ci sono calciatori unici"