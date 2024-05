Colombo per Roma-Juve. Empoli-Frosinone a Doveri

Dopo il derby di Milano Andrea Colombo sarà l'arbitro del big match della 35^ giornata di Serie A tra Roma e Juve. Doveri scelto per la sfida salvezza tra Empoli e Frosinone. L'Inter campione d'Italia in trasferta col Sassuolo affidata a Marchetti

L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la 35^ giornata di Serie A, in programma da venerdì 3 maggio a lunedì 6 maggio. Per il big match Roma-Juventus, è stato scelto Andrea Colombo, reduce dal derby di Milano, mentre per dirigere il lo scontro salvezza Empoli-Frosinone troviamo è stato designato Daniele Doveri. Di seguito tutte le designazioni per i 10 match di Serie A.

TORINO-BOLOGNA (Venerdì 03/05 h.20.45)

Sozza

De Meo-Rocca

IV: Giua

VAR: Paterna

AVAR: Abisso

MONZA–LAZIO (Sabato 04/05 h.18.00)

Pairetto

Liberti- C. Rossi

IV: Camplone

VAR: Mazzoleni

AVAR: Abisso

SASSUOLO–INTER (Sabato 04/05 h.20.45)

Marchetti

Galetto–Fontemurato

IV: Perenzoni

VAR: Valeri

AVAR: Serra

CAGLIARI–LECCE (Domenica 05/05 h12.30)

Marcenaro

Moro-Garzelli

IV: Monaldi

VAR: Abisso

AVAR: Piccinini

EMPOLI–FROSINONE (Domenica 05/05 h15)

Doveri

Di Iorio-Perrotti

IV: Ayroldi

VAR: Irrati

AVAR: Marini

VERONA–FIORENTINA (Domenica 05/05 h15)

Rapuano

Imperiale-Mokhtar

IV: Cosso

VAR: Chiffi

AVAR: Valeri

MILAN–GENOA (Domenica 05/05 h18)

Prontera

Vivenzi-Mondin

IV: Ferrieri Caputi

VAR: Serra

AVAR: La Penna

ROMA–JUVENTUS (Domenica 05/05 h20.45)

Colombo

Alassio-Preti

IV: Guida

VAR: Di Paolo

AVAR: Dionisi

SALERNITANA-ATALANTA (Lunedì 06/05 h18)

Feliciani

L. Rossi-Di Giacinto

IV: Santoro

VAR: Gariglio

AVAR: Di Paolo

UDINESE–NAPOLI (Lunedì 06/05 h20.45)

Aureliano

Bresmes-Dei Giudici

IV: Tremolada

VAR: Marini

AVAR: La Penna