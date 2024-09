Dopo la contusione alla caviglia sinistra contro il Cile, infortunio che l'ha costretto a uscire al 51', l'attaccante della Juventus pare in miglioramento e dovrebbe restare nel ritiro dell'Argentina per la partita di martedì a Barranquilla contro la Colombia. Lo riporta Olé, quotidiano che specifica come Nico Gonzalez sia in dubbio per il match ma abbia svolto fisioterapia e palestra nelle ultime ore

Ottimismo per Nico Gonzalez . Lo riporta Olé, quotidiano argentino che ha parlato delle condizioni dell'attaccante della Juventus uscito per infortunio contro il Cile. Durante il secondo tempo della sfida delle qualificazioni mondiali a Buenos Aires, il 26enne dell'Albiceleste era stato costretto a uscire al 51' dopo una contusione alla caviglia sinistra . Dopo i controlli dello staff medico della Selección, la stampa argentina descrive una situazione in miglioramento sia nel caso di Gonzalez che di Mac Allister (altro infortunato del match). Ecco perché il giocatore bianconero dovrebbe restare nel ritiro della Nazionale .

Prossima sfida alla Colombia

Olé spiega come Nico Gonzalez e Alexis Mac Allister si siano allenati a parte facendo fisioterapia e palestra: entrambi restano in dubbio per il match di martedì a Barranquilla contro la Colombia, terza forza del girone sudamericano dove in testa c'è proprio l'Argentina. La speranza dello staff tecnico è quella di recuperare entrambi, ma si si aspetteranno le prossime ore per valutarne le condizioni e il recupero dai rispettivi infortuni. Qualora non fossero in grado di giocare dall'inizio, i candidati a sostuirli sono Lo Celso e il romanista Paredes.