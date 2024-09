Al Franchi Fiorentina-Lazio aprono la domenica di Serie A. Nella sfida delle 12.30, Palladino dovrebbe confermare la stessa difesa vista contro l’Atalanta, mentre in avanti Gudmundsson è favorito su Colpani come trequartista alle spalle di Kean: per l'islandese sarebbe il debutto in viola. Diversi cambi per Baroni: Castrovilli pronto al debutto dal 1’, mentre Noslin sarà il sostituto di Castellanos

TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 5^ GIORNATA