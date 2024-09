Le probabili formazioni di Milan-Lecce

Nel Milan Morata è in dubbio: Fonseca va verso la conferma di dieci undicesimi del derby, ma senza rischiare lo spagnolo. Loftus-Cheek pronto a tornare dal 1' sulla trequarti. Nel Lecce da valutare le condizioni di Krstovic. Il match è in diretta venerdì alle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW