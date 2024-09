Juventus, chi è Jonas Rouhi

Thiago Motta ha svelato che Jonas Rouhi giocherà dal 1' nella sfida di domani alle ore 18.00 contro il Genoa. Si tratta del debutto dal primo minuto (avendo già esordito da subentrato contro il Verona) in Serie A per lo svedese, pronto a occupare la fascia sinistra della Juve LE PAROLE DI THIAGO MOTTA

"Giocheranno Perin, Rouhi, Bremer, Kalulu e Danilo, capitano. Poi Fagioli, McKennie, Koopmeiners, Yildiz, Vlahovic e Nico Gonzalez". Thiago Motta ha chiuso così la sua conferenza stampa in vista della sfida contro il Genoa, in programma sabato 28 settembre alle ore 18.00 al Ferraris. Tra le scelte, spicca soprattutto quella di Jonas Rouhi. Il terzino classe 2004, dunque, si appresta al debutto dal 1' (dopo quello avuto, ma da subentrato, con il Verona) in Serie A con la maglia bianconera.

Gli inizi nella Juventus Under 17 Nato in Svezia il 7 gennaio 2004, Jonas Rouhi inizia la sua avventura nel calcio nel settore giovanile dell’IF Brommapojkarna, dove resta fino alla formazione dell’Under 17. Approda alla Juventus nelle ultime ore della sessione di calciomercato invernale del 2020. La sua esperienza con i bianconeri parte dall’Under 17, poi il passaggio alla squadra Primavera, con la quale ottiene 54 presenze e 7 assist, prima della promozione nella Next Gen.

Il passaggio alla Juventus Next Gen Un passaggio, quello alla Serie C, non del tutto facile. La squadra fa fatica a trovare continuità e lui gioca solo 70' nelle prime 18 giornate (avendone saltate 7 però per infortunio). Il cambio di passo si ha il 19 dicembre, quando Rouhi viene schierato dal 1' contro l’Entella, diventando da quel momento un punto fermo di Brambilla tanto da chiudere la stagione con 30 presenze tra tutte le competizioni (22 in campionato, 6 nei playoff e 2 in Serie C), segnando due gol e realizzando due assist.

L'approdo in prima squadra Stagione e prestazioni che gli valgono la chiamata in prima squadra la scorsa estate, rientrando nei convocati di Motta per il ritiro svolto in Germania. Poi, il rinnovo con i bianconeri che lo scorso 9 agosto hanno annunciato la firma dello svedese fino al 30 giugno 2028. Piccolo step che gli apre le porte al debutto in Serie A che avviene in tempi brevissimi: al Bentegodi contro il Verona, da subentrato, alla 2^ giornata di campionato. Quello dal primo minuto, invece, avverrà domani al Ferraris.

Terzino sinistro ma non solo Tatticamente un terzino, lo svedese ha principalmente occupato il ruolo difensivo sulla fascia sinistra nel quale giocherà anche domani nello schieramento a 4 di Thiago Motta. Nel corso della sua carriera era stato utilizzato anche come esterno di centrocampo. approfondimento Le probabili: Motta rilancia Danilo. C'è Rouhi

Motta punta su un altro giovane Rouhi non è l’unico giocatore lanciato da Thiago Motta in queste prime partite del campionato. Oltre allo svedese, l’allenatore bianconero ha schierato anche Samuel Mbangula e Nicolò Savona, entrambi in goal all'esordio da titolare rispettivamente contro Como e Verona. Senza dimenticare Lorenzo Anghelè, anche lui al debutto in Serie A contro il Verona, quando è subentrato a Cambiaso all’85'. approfondimento Mbangula-Pinsoglio: doppio rinnovo in casa Juve