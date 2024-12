Le probabili formazioni di Atalanta-Milan

Big match nel venerdì sera di A con Atalanta e Milan che si affronteranno alle 20:45 (in diretta su Sky e in streaming su NOW). Due dubbi per Gasperini: in difesa Hien è in vantaggio su Djimsiti, mentre in attacco De Ketelaere è favorito su Retegui per affiancare Lookman. Fonseca, dopo il turnover in Coppa Italia, torna all'undici titolare: confermato anche Musah sulla trequarti a destra. Entrambe le squadre saranno impegnate in Champions: la Dea martedì contro il Real, i rossoneri mercoledì con la Stella Rossa